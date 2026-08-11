Bei Frontalkollision wurde auch Kleinkind verletzt

Heftig gekracht hat es am Dienstagnachmittag auf einer Landesstraße im Bezirk Reutte. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, in einem befand sich auch ein zweijähriges Kind.
Gegen 12.30 Uhr kam es auf der Reuttener Straße (L260) in Ehenbichl zur Frontalkollision der beiden Pkw. Eine 53-jährige Einheimische hatte zuvor ihr Fahrzeug in Richtung Reutte gelenkt. Mit dabei waren noch eine 31-jährige Österreicherin und ihr zwei Jahre alter Sohn. Zur gleichen Zeit lenkte ein 43-jähriger Ungar seinen Pkw in die Gegenrichtung.
Alle drei Einheimische verletzt
Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden alle drei österreichischen Fahrzeuginsassen erheblich verletzt und von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.
Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort
Die Feuerwehr Reutte war mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Einsatzfahrzeugen und einem Notfallsanitäter, das Baubezirksamt Reutte mit drei Einsatzfahrzeugen sowie die Polizeiinspektion Reutte mit drei Streifen an der Unfallstelle im Einsatz.
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