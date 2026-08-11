Bei Frontalkollision wurde auch Kleinkind verletzt

Gegen 12.30 Uhr kam es auf der Reuttener Straße (L260) in Ehenbichl zur Frontalkollision der beiden Pkw. Eine 53-jährige Einheimische hatte zuvor ihr Fahrzeug in Richtung Reutte gelenkt. Mit dabei waren noch eine 31-jährige Österreicherin und ihr zwei Jahre alter Sohn. Zur gleichen Zeit lenkte ein 43-jähriger Ungar seinen Pkw in die Gegenrichtung.