Russland lässt inhaftierten US-Bürger Gilman frei

Zuletzt offenbar in die Psychiatrie verlegt

Gilmans Familie und US-Vertreter hatten sich besorgt über seinen Gesundheitszustand geäußert. Demnach war er zuletzt aus einem Gefängniskrankenhaus in die Psychiatrie einer zivilen Klinik verlegt worden. Nach seiner Landung nahe Washington soll Gilman zur medizinischen Behandlung in ein Rehabilitationszentrum im Bundesstaat Texas gebracht werden. Er war einer von mindestens zehn US-Bürgern, von denen bekannt ist, dass sie in Russland inhaftiert sind.

US-Außenminister Marco Rubio sprach von einem „positiven Schritt“ und dankte Russland. Moskau habe in den Verhandlungen gut mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zusammengearbeitet. Gilman könne nun „hier in den Vereinigten Staaten die notwendige medizinische Behandlung erhalten“, fügte Rubio hinzu.