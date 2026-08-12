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Sommergewinnspiel 2026

10 x 1 Reisekoffer inkl. Rätselkrone-Abo gewinnen!

Sommer
12.08.2026 00:01
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(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Reiselust trifft Rätselspaß: Sichern Sie sich die Chance auf einen von zehn American Tourister DashPop Trolleys (77 cm) in Sugar Pink – inklusive gratis Rätselkrone-Jahresabo. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Tagespreis: 10 x 1 Reisekoffer inkl. Rätselkrone-Abo

Stylisch und sicher auf Reisen
Der American Tourister DashPop Trolley (77 cm) in der trendigen Farbe Sugar Pink bietet viel Stauraum für längere Reisen und überzeugt mit einem robusten Design. Vier leichtgängige Rollen sorgen für hohen Reisekomfort, während das versenkte 3-stellige TSA-Schloss Ihr Gepäck zuverlässig schützt. Als Extra erhalten Sie ein gratis Rätselkrone-Jahresabo und genießen ein Jahr lang abwechslungsreichen Rätselspaß.

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Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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