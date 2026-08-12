10 x 1 Reisekoffer inkl. Rätselkrone-Abo gewinnen!

Stylisch und sicher auf Reisen

Der American Tourister DashPop Trolley (77 cm) in der trendigen Farbe Sugar Pink bietet viel Stauraum für längere Reisen und überzeugt mit einem robusten Design. Vier leichtgängige Rollen sorgen für hohen Reisekomfort, während das versenkte 3-stellige TSA-Schloss Ihr Gepäck zuverlässig schützt. Als Extra erhalten Sie ein gratis Rätselkrone-Jahresabo und genießen ein Jahr lang abwechslungsreichen Rätselspaß.