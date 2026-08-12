10 x 1 Reisekoffer inkl. Rätselkrone-Abo gewinnen!

Reiselust trifft Rätselspaß: Sichern Sie sich die Chance auf einen von zehn American Tourister DashPop Trolleys (77 cm) in Sugar Pink – inklusive gratis Rätselkrone-Jahresabo. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 10 x 1 Reisekoffer inkl. Rätselkrone-Abo
Stylisch und sicher auf Reisen
Der American Tourister DashPop Trolley (77 cm) in der trendigen Farbe Sugar Pink bietet viel Stauraum für längere Reisen und überzeugt mit einem robusten Design. Vier leichtgängige Rollen sorgen für hohen Reisekomfort, während das versenkte 3-stellige TSA-Schloss Ihr Gepäck zuverlässig schützt. Als Extra erhalten Sie ein gratis Rätselkrone-Jahresabo und genießen ein Jahr lang abwechslungsreichen Rätselspaß.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.