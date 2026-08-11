Kardashian und Hamilton zeigen intime Kuschelfotos

Diese Fotos von Lewis Hamilton und Kim Kardashian lassen die Fanherzen höher schlagen. Die 45-Jährige postete auf Instagram viele neue Kuschelfotos mit dem Formel-1-Star.
Die Schnappschüsse sind Teil eines Rückblicks auf Kims vergangene Wochen mit Hamilton. Zwischen den vielen Aufnahmen mit dem Rekordchampion finden sich auch Fotos ihrer Kinder.
Rund ein Jahr sollen die beiden schon ein Paar sein. Wie es scheint, hat Lewis nicht nur das Herz der Mega-Influencerin mit über 340 Millionen Follower, sondern auch das von North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) längst im Sturm erobert.
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