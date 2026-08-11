Ingolitsch: „Elfmeter hat uns den Stecker gezogen“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es tut gerade richtig weh, weil ich nicht denke, dass es notwendig war, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben uns unglaublich gut geschlagen. Wir hatten den ein oder anderen sehr spannenden Moment in der Offensive, den wir leider nicht nutzen. Wir haben gesagt, das erste Tor ist einfach entscheidend, welchen Weg das Spiel nimmt. Wir hatten das Momentum in der zweiten Halbzeit schon auf unserer Seite, haben es aber leider nicht ganz über die Linie bekommen. Der Elfmeter tut weh, der hat uns den Stecker gezogen.“