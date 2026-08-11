Ingolitsch: „Elfmeter hat uns den Stecker gezogen“

Der Traum von der Champions League ist geplatzt! Sturm Graz hat nach dem Hinspiel (0:2) auch das Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul mit 0:1 verloren und ist damit in der dritten Quali-Runde ausgeschieden. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es tut gerade richtig weh, weil ich nicht denke, dass es notwendig war, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben uns unglaublich gut geschlagen. Wir hatten den ein oder anderen sehr spannenden Moment in der Offensive, den wir leider nicht nutzen. Wir haben gesagt, das erste Tor ist einfach entscheidend, welchen Weg das Spiel nimmt. Wir hatten das Momentum in der zweiten Halbzeit schon auf unserer Seite, haben es aber leider nicht ganz über die Linie bekommen. Der Elfmeter tut weh, der hat uns den Stecker gezogen.“
Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir sind enttäuscht, weil es unser Ziel war, eine Runde weiterzukommen. Wir haben alles gegeben und ein super Spiel gemacht. Am Ende müssen wir stolz auf uns sein. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die richtig gut und richtig viel wert ist. Mit ein bisschen Glück schießen wir heute das 1:0. Aber das ist Fußball. Gratulation an Fener, unser Weg geht weiter.“
Jürgen Heil (Sturm-Verteidiger): „Wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben alles reingeworfen und über zwei Spiele das Herz am Platz gelassen. Das Tor ist uns nicht gelungen. Wir hatten nicht die zwingenden Chancen, aber trotzdem immer gefährliche Aktionen rund um den Sechzehner. Mit dem 0:1 war es schon sehr schwer.“
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