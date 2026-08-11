Kraus gegen Bassols souverän in der nächsten Runde

Sinja Kraus hat in der ersten Qualirunde zum WTA-1000-Turnier in Cincinnati gegen Marina Bassols Ribera aus Spanien mit 6:4 und 6:3 gewonnen.
Hier die Statistik zum Spiel:
Auch Lilli Tagger hat sich nach einem schwachen Start am Ende noch souverän in die zweite Qualifikationsrunde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati gespielt. Die in der Quali topgesetzte Osttirolerin behielt am Dienstag gegen die Chinesin Zhu Lin nach Satzrückstand mit 3:6,6:1,6:1 die Oberhand.
Im Kampf um einen Platz im Hauptfeld des Großevents in Ohio trifft sie auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery, die die Vorarlbergerin Julia Grabher 4:6,7:5,6:3 niederrang.
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