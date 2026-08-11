Kraus gegen Bassols souverän in der nächsten Runde

Auch Lilli Tagger hat sich nach einem schwachen Start am Ende noch souverän in die zweite Qualifikationsrunde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati gespielt. Die in der Quali topgesetzte Osttirolerin behielt am Dienstag gegen die Chinesin Zhu Lin nach Satzrückstand mit 3:6,6:1,6:1 die Oberhand.