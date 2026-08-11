EM-Doppelsieg für die Briten im 100-Meter-Sprint!

Doppelsieg für die Briten über die 100 m bei der EM in Birmingham! Die Fans feierten im Alexander Stadium das Duo Romell Glave (10,09) und Jeremiah Azu (10,16), das Gold und Silber für den Gastgeber holte. Der Deutsche Owen Ansah, der einen Dopingtest verweigert hatte und dem eine vierjährige Strafe droht, lief in 10,19 zu Bronze. Wird er gesperrt, verliert er diese Medaille natürlich …
Die „Krone“ berichtet aus Birmingham!
Dagegen endete in Birmingham der Traum von Marcell Jacobs, sein drittes 100-m-Gold in Folge zu holen. Der Italiener, der heuer in Eisenstadt mit Rückenwind sensationelle 9,67 gelaufen war, sah im Semifinale wie ein potenzieller Sieger aus, verkrampfte aber im Rennen und trudelte als Siebenter ins Ziel.
Viertes EM-Gold in Folge
Seine Dominanz im Weitsprung setzte der Grieche Miltiadis Tentoglou weiter fort. Der 28-Jährige holte mit 8,44 m seinen vierten EM-Titel in Folge. Der Olympiasieger von 2021 und 2024 setzte sich dabei gegen den Schweizer Simon Ehammer durch. Der Weltrekordler im Hallen-Siebenkampf kam auf 8,29 m.
Krimi über die Hürden
Ein Herzschlag-Finish gab es im Hürdensprint der Frauen: Die Holländerin Nadine Visser setzte sich gegen die Polin Pia Skrzyszowska mit einer Tausendstelsekunde Vorsprung mit 12,668 gegen 12,669 durch. Nach Bronze in Rom 2024 gewann Visser erstmals den Titel bei einer Europameisterschaft. „Darauf habe ich so lange gewartet, ich bin einfach überglücklich“, sagte sie beim Sieger-Interview gleich nach ihrem Gold-Lauf.
Das war ein Hammer!
Das Finale im Hammerwurf der Männer war wahrhaft ein Hammer! Der Ungar Bence Halász holte nach zweimal Silber und einmal Bronze erstmals Gold bei einer EM, dabei warf er sensationelle 84,25 m weit und verzeichnete noch drei weitere Würfe über 80 m. Damit setzte sich der Olympia-Zweite nicht nur an die Spitze der Weltjahresbestenliste, sondern sorgte auch für das beste EM-Ergebnis seit 40 Jahren. Nur Yiriy Sedykh mit dem heute noch gültigen Weltrekord von 86,74 m und Sergey Litvinov mit 85,74 m hatten bei den Titelkämpfen in Stuttgart weiter geworfen als jetzt Bence Halász.
Zweiter Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham – Abend-Session
Entscheidungen Männer:
Entscheidungen Frauen:
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