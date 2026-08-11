EM-Doppelsieg für die Briten im 100-Meter-Sprint!

Das war ein Hammer!

Das Finale im Hammerwurf der Männer war wahrhaft ein Hammer! Der Ungar Bence Halász holte nach zweimal Silber und einmal Bronze erstmals Gold bei einer EM, dabei warf er sensationelle 84,25 m weit und verzeichnete noch drei weitere Würfe über 80 m. Damit setzte sich der Olympia-Zweite nicht nur an die Spitze der Weltjahresbestenliste, sondern sorgte auch für das beste EM-Ergebnis seit 40 Jahren. Nur Yiriy Sedykh mit dem heute noch gültigen Weltrekord von 86,74 m und Sergey Litvinov mit 85,74 m hatten bei den Titelkämpfen in Stuttgart weiter geworfen als jetzt Bence Halász.