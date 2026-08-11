Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jacobs-Traum geplatzt

EM-Doppelsieg für die Briten im 100-Meter-Sprint!

Sport-Mix
11.08.2026 23:10
Romell Glave und Jeremiah Azu
Romell Glave und Jeremiah Azu(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Doppelsieg für die Briten über die 100 m bei der EM in Birmingham! Die Fans feierten im Alexander Stadium das Duo Romell Glave (10,09) und Jeremiah Azu (10,16), das Gold und Silber für den Gastgeber holte. Der Deutsche Owen Ansah, der einen Dopingtest verweigert hatte und dem eine vierjährige Strafe droht, lief in 10,19 zu Bronze. Wird er gesperrt, verliert er diese Medaille natürlich …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die „Krone“ berichtet aus Birmingham!

Dagegen endete in Birmingham der Traum von Marcell Jacobs, sein drittes 100-m-Gold in Folge zu holen. Der Italiener, der heuer in Eisenstadt mit Rückenwind sensationelle 9,67 gelaufen war, sah im Semifinale wie ein potenzieller Sieger aus, verkrampfte aber im Rennen und trudelte als Siebenter ins Ziel.

Marcell Jacobs
Marcell Jacobs(Bild: AP/Petr David Josek)

Viertes EM-Gold in Folge
Seine Dominanz im Weitsprung setzte der Grieche Miltiadis Tentoglou weiter fort. Der 28-Jährige holte mit 8,44 m seinen vierten EM-Titel in Folge. Der Olympiasieger von 2021 und 2024 setzte sich dabei gegen den Schweizer Simon Ehammer durch. Der Weltrekordler im Hallen-Siebenkampf kam auf 8,29 m.

Miltiadis Tentoglou
Miltiadis Tentoglou(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Krimi über die Hürden
Ein Herzschlag-Finish gab es im Hürdensprint der Frauen: Die Holländerin Nadine Visser setzte sich gegen die Polin Pia Skrzyszowska mit einer Tausendstelsekunde Vorsprung mit 12,668 gegen 12,669 durch. Nach Bronze in Rom 2024 gewann Visser erstmals den Titel bei einer Europameisterschaft. „Darauf habe ich so lange gewartet, ich bin einfach überglücklich“, sagte sie beim Sieger-Interview gleich nach ihrem Gold-Lauf.

Nadine Visser
Nadine Visser(Bild: AP/Petr David Josek)

Das war ein Hammer!
Das Finale im Hammerwurf der Männer war wahrhaft ein Hammer! Der Ungar Bence Halász holte nach zweimal Silber und einmal Bronze erstmals Gold bei einer EM, dabei warf er sensationelle 84,25 m weit und verzeichnete noch drei weitere Würfe über 80 m. Damit setzte sich der Olympia-Zweite nicht nur an die Spitze der Weltjahresbestenliste, sondern sorgte auch für das beste EM-Ergebnis seit 40 Jahren. Nur Yiriy Sedykh mit dem heute noch gültigen Weltrekord von 86,74 m und Sergey Litvinov mit 85,74 m hatten bei den Titelkämpfen in Stuttgart weiter geworfen als jetzt Bence Halász.

Zweiter Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham – Abend-Session
Entscheidungen Männer:

  • 100 m (-0,4): 1. Glave (Gb) 10,09, 2. Azu (Gb) 10,16, 3. Ansah (D) 10,19
  • Weitsprung: 1. Tentoglou (Gr) 8,44 (-1,1), 2. Ehammer (Sz) 8,29 (-2,7), 3. Saraboyukov (Bul) 8,26 (-1,7)
  • Hammerwurf: 1. Halász (Ung) 84,25 (80,96 – 77,99 – 81,84 – 80,69 – 84,25 – x), 2. Hummel (D) 81,30, 3. Kokhan (Ukr) 79,49

Entscheidungen Frauen:

  • 5000 m, Finale: 1. Battocletti (Ita) 15:37,84, 2. Garcia (Spa) 15:39,98, 3. Majori (Ita) 15:40,65, 17. Redlinger (Ö) 15:57,19
  • 100 m Hürden (-0,8): 1. Visser (Hol) 12,67 (.668), 2. Skrzyszowska (Pol) 12,67 (.669), 3. Bapté (Ita) 12,73
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
11.08.2026 23:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
111.222 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
99.424 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
97.709 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1730 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1357 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1096 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Sport-Mix
Jacobs-Traum geplatzt
EM-Doppelsieg für die Briten im 100-Meter-Sprint!
Countdown läuft
Ponypower und ein mutiger Stadtrat vor Schönbrunn
Tränen bei Redlinger
„Dafür hätte ich nicht hierherkommen brauchen“
Pferdesport
WM-Debütantin Simoncic überzeugt in Dressur
Journalisten-Doyen
„Einer der Größten“ – Abschied von Michael Kuhn

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf