Diese Frau brachte Kanzler Stocker ins Schwitzen



„Krone“: Wie kam es dazu, dass Sie bei diesem Bürgeraustausch mit dem Kanzler eine Frage gestellt haben?

Stefanie Fladenhofer: Ich habe mir gedacht, mit dem Bundeskanzler ein bisschen diskutieren, wäre doch mal interessant. Dafür konnte man sich bewerben und musste das Themengebiet im Vorfeld schon angeben. Da habe ich den Anfang meiner Frage reingeschrieben und es dann noch ein bisschen adaptiert.