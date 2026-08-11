Diese Frau brachte Kanzler Stocker ins Schwitzen

„Wie wollen Sie Frauen und Kinder glaubwürdig unterstützen, wenn das politische System sie im Alltag mit unbezahlter Care-Arbeit, finanziellen Belastungen und struktureller Unsichtbarkeit alleine lässt?“ Mit dieser Frage an Kanzler Christian Stocker löste Stefanie Fladenhofer eine heftige Diskussion aus. Wer ist die Frau, die den Kanzler in Erklärungsnot gebracht hat? Die „Krone“ hat mit ihr gesprochen.
„Krone“: Wie kam es dazu, dass Sie bei diesem Bürgeraustausch mit dem Kanzler eine Frage gestellt haben?
Stefanie Fladenhofer: Ich habe mir gedacht, mit dem Bundeskanzler ein bisschen diskutieren, wäre doch mal interessant. Dafür konnte man sich bewerben und musste das Themengebiet im Vorfeld schon angeben. Da habe ich den Anfang meiner Frage reingeschrieben und es dann noch ein bisschen adaptiert.
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