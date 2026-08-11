Ponypower und ein mutiger Stadtrat vor Schönbrunn

Weltstars kommen nach Schönbrunn

Derzeit tummeln sich die Weltstars des Pferdesports in Aachen bei der WM, Hacker zeigte sich erfreut, dass einige von ihnen auch im September in Wien mit dabei sein werden. Aber auch die Kinder bräuchten ihre „Role Models“, für die Träume „von Mädchen, aber auch von Buben“: „Sportpolitisch brauchen wir die Balance zwischen Breiten- und Spitzensport. Mir ist der Breitensport im Zweifelsfall wichtiger, ich bin auch Gesundheitsstadtrat, wir wollen, dass sich die Menschen bewegen. Sport auszuüben, in einem Verein, mit Freunden – wie auch immer – ist großartig, auch für den Zusammenhalt der Stadt. Doch auch dafür brauchen wir diese Vorbilder, die im Spitzensport Signalwirkung haben und Träume entfachen können.“