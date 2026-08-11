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Ponypower und ein mutiger Stadtrat vor Schönbrunn

Wien
11.08.2026 21:51
Stadtrat Peter Hacker (SPÖ, re.) hat eigentlich Angst vor Pferden. Doch beim braven Ponyhengst ...
Stadtrat Peter Hacker (SPÖ, re.) hat eigentlich Angst vor Pferden. Doch beim braven Ponyhengst traute er sich ganz nah ran.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Kinder und Ponys sind eine Kombination, die wohl jeden Betrachter sofort für sich einnimmt. So war es kein Wunder, dass die Touristen vor dem Schloss Schönbrunn am Dienstag kurz innehielten, als eine junge Reiterin mit ihrem Vierbeiner Position im Ehrenhof bezog. Und es gab prominenten Besuch ...

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Diana Schoenberg ist gerade einmal zehn Jahre alt, ihr Ponyhengst „Bergwiese‘s Imagic Fire“ ist sogar noch jünger, er ist acht Jahre alt. Zusammen schaffen die beiden als gerade einmal die Volljährigkeit – und sind dennoch schon äußerst erfolgreich auf den Springreitplätzen des Landes unterwegs. 

Und auch modeln ist für die beiden kein Problem, wie sie beim jüngsten Fotoshooting für die Longines Global Champions Tour Vienna bewiesen. Prominenten Besuch gab es für die Nachwuchssportlerin, die auch beim Kindertag des Schönbrunn-Turniers an den Start gehen wird, von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker. 

Ein mutiger Stadtrat vor dem Schloss
„Eigentlich habe ich Angst vor Pferden“, gab der Politiker im Gespräch mit der „Krone“ zu: „Aber meine Frau liebt Pferde und reitet sehr gerne. Sie bringt mir jetzt bei, dass ich keine Angst habe, beziehungsweise auch so auf das Pferd zugehe, dass es keine Unsicherheit spürt.“ Dass die Global Champions Tour, heuer den Nachwuchsstars eine ganz eigene Bühne bietet, freut Hacker besonders: „Ich habe letztes Jahr schon gesagt, ich hätte gerne, dass die Kinder auch etwas davon haben. Und ich freue mich sehr, dass es hier möglich ist, den Kindern dieser Stadt Pferde und den Pferdesport nahezubringen.“ 

Streicheleinheiten für das Pony
Streicheleinheiten für das Pony(Bild: Andreas Tischler)

Dabei gehe es nicht nur um das „Einmal draufsitzen können“, sondern: „Es geht auch darum, zu verstehen, dass man Verantwortung für das Pferd übernehmen muss, für die Pflege, die Betreuung.“ Das alles soll den Kindern am Donnerstag speziell gezeigt werden. Tierärzte und Hufschmiede werden ihre Arbeit zeigen und es wird einen Blick hinter die Kulissen des großen Sports geben. 

Weltstars kommen nach Schönbrunn
Derzeit tummeln sich die Weltstars des Pferdesports in Aachen bei der WM, Hacker zeigte sich erfreut, dass einige von ihnen auch im September in Wien mit dabei sein werden. Aber auch die Kinder bräuchten ihre „Role Models“, für die Träume „von Mädchen, aber auch von Buben“: „Sportpolitisch brauchen wir die Balance zwischen Breiten- und Spitzensport. Mir ist der Breitensport im Zweifelsfall wichtiger, ich bin auch Gesundheitsstadtrat, wir wollen, dass sich die Menschen bewegen. Sport auszuüben, in einem Verein, mit Freunden – wie auch immer – ist großartig, auch für den Zusammenhalt der Stadt. Doch auch dafür brauchen wir diese Vorbilder, die im Spitzensport Signalwirkung haben und Träume entfachen können.“

Das Organisations-Duo Sonja Klima und Helmut Morbitzer wollen genau dieses Zeichen mit dem Kindertag setzen: Nicht jedes Kind hat die Möglichkeit mit Pferden in Kontakt zu kommen. Genau deshalb ist es mir wichtig, einen Tag zu gestalten, an dem Kinder diese wunderbaren Tiere hautnah erleben und gleichzeitig die einzigartige Verbindung von Pferdesport, Kultur und Geschichte vor der Kulisse des Schlosses Schönbrunn kennenlernen können.“ so Klima. Auch Helmut Morbitzer fördert seit Jahren junge Reiterinnen und Reiter, veranstaltete zahlreiche Nachwuchsturniere auf seiner Anlage in Linz.

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Bereits 20 Schulklassen angemeldet
Insgesamt nehmen 20 Schulklassen aus zahlreichen Wiener Bezirken sowie zwei Klassen aus Niederösterreich teil. Besonders freut die Veranstalter die Teilnahme einer Klasse der Schule Lorenz-Kellner-Gasse, die Kinder mit Autismus betreut. Über den BildungsHub Wien der Bildungsdirektion sowie WienXtra waren die verfügbaren Plätze innerhalb kürzester Zeit vergeben, erläutert Klima: „Selbst während der Sommerferien gingen laufend weitere Anmeldungen ein. Einen wesentlichen Anteil daran hatten die engagierten Lehrer:innen, die auch in der unterrichtsfreien Zeit organisatorische Fragen klärten, erreichbar waren und ihren Klassen die Teilnahme an diesem besonderen Tag ermöglichten.“ 

Auf die Schülerinnen und Schüler wartet ein abwechslungsreiches Programm: Neben kostenlosem Ponyreiten laden Bewegungsstationen mit Geschicklichkeitsspielen, Hobby Horsing mit originaler Longines-Zeitnehmung, das Kindermuseum, Gut Aiderbichl, der Lichtblickhof und vieles mehr ein. Eine Station rund um Honig und Pferde, kreatives Lebkuchenverzieren, eine Luftburg und ein Zauberer runden das Programm ab.

Auch nach dem Kindertag bleibt die Longines Global Champions Tour Vienna ein Erlebnis für Familien. Von Freitag bis Sonntag sorgen kostenloses Ponyreiten, Kinderschminken, der Longines Trail, der Lichtblickhof, das Eisenbahnmuseum und viele weitere Angebote für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Jetzt Tickets für die Longines Global Champions Tour Vienna im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern – ein begrenztes Kontingent ist noch verfügbar!

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