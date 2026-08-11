Gloggnitz perfekt aus den Startlöchern gekommen

Mit einem 3:1-Heimsieg über Krems ist Meister Gloggnitz perfekt in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Nach zwei Runden hält die Elf von Trainer Edi Stössl bei sechs Punkten. Eine Tor-Gala gelang Parndorf: Die Burgenländer schossen Donau mit einem 6:1-Kantersieg auf die Heimreise. Die Highlights der Runde gibt es im Video.