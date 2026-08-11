„Einer der Größten“ – Abschied von Michael Kuhn

Ein tiefschwarzer, trauriger Tag, ein endgültiger Abschied – Legenden des österreichischen Sports sind heute dem Sarg von Sportjournalisten-Doyen Michael Kuhn am Grinzinger Friedhof gefolgt!
Der einstige Chefredakteur der „Krone“ und langjährige ORF-Kommentator war vor Kurzem im 89. Lebensjahr verstorben ...
„Einer der Größten seiner Branche“, verneigte sich Herbert „Schneckerl“ Prohaska, der wie Annemarie Moser-Pröll, David Zwilling, Hans Krankl, Michael Konsel oder Hupo Neuper zur Beerdigung gekommen war.
Die Anteilnahme der „Krone“ gilt seiner Frau Helga, Tochter Bettina und der gesamten Familie.
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