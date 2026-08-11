Marko Arnautovic mit Roter Stern in CL-Quali out!

NEC Nijmegen rang Olympiakos Piräus nieder

Weiter Chancen, sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Königsklasse zu qualifizieren, hat auch NEC Nijmegen. Der niederländische Liga-Dritte, bei dem für kolportierte 1,5 Millionen Euro Ablöse der bisherige WAC-Goalie Nikolas Polster anheuern dürfte, rang Olympiakos Piräus nach Rückstand zu Hause mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Im Playoff wartet mit Bodö/Glimt das Überraschungsteam der vergangenen Saison.