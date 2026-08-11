Marko Arnautovic mit Roter Stern in CL-Quali out!

Der Traum von der Champions League ist für Roter Stern Belgrad ausgeträumt! Das Team der ÖFB-Legionäre Marko Arnautovic und Muhamed Cham musste sich Israels Meister Hapoel Be‘er Sheva am Mittwoch zu Hause mit 0:2 (0:0) geschlagen geben …
Arnautovic wurde zur Pause eingewechselt, Cham in der 72. Minute. Schon das Drittrunden-Hinspiel war mit 0:1 verloren gegangen. Be‘er Sheva duelliert sich nun im Playoff mit Aserbaidschans Meister Sabah FK um einen Platz in der Liga-Phase.
NEC Nijmegen rang Olympiakos Piräus nieder
Weiter Chancen, sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Königsklasse zu qualifizieren, hat auch NEC Nijmegen. Der niederländische Liga-Dritte, bei dem für kolportierte 1,5 Millionen Euro Ablöse der bisherige WAC-Goalie Nikolas Polster anheuern dürfte, rang Olympiakos Piräus nach Rückstand zu Hause mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Im Playoff wartet mit Bodö/Glimt das Überraschungsteam der vergangenen Saison.
Norwegens Vizemeister bezwang Union Saint-Gilloise nach Verlängerung daheim 3:2. ÖFB-Legionär Raul Florucz, beim 3:3 im Hinspiel Doppeltorschütze, wurde bei den Belgiern erst in der 121. Minute eingewechselt. Verteidiger Kevin Wimmer kam bei Slovan Bratislavas 2:0 gegen Schwedens Meister Mjällby nicht zum Einsatz. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel darf sein Arbeitgeber aber weiter auf die Champions-League-Teilnahme hoffen.
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