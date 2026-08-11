Faustballer wollen endlich Deutschland schlagen!

Zwei verlorene Finalspiele in Folge gegen den ewigen Erzrivalen, der neun der letzten zehn EM- oder WM-Titel einfuhr: Jetzt hat Rot-weiß-Rot hat genug davon! Österreich will den Dauer-Champion ab heute bei der EM in Dänemark vom Thron stoßen. Zuerst wartet jedoch eine Hammer-Gruppe.