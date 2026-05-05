Höchste Sicherheit: Sogar das FBI schützt den ESC

Sicherheit soll Standard eines Flughafens erreichen

Eine Herausforderung war – und ist – die Herstellung eines hohen Sicherheitslevels. Dieser soll vor allem in der und um die Stadthalle den Standard eines internationalen Flughafens erreichen. Dafür müssen unter anderem rund 16.000 Menschen sicherheitspolizeilich überprüft werden, die in „irgendeiner Weise mit dem Song Contest in Verbindung stehen“, sagte Csefan.