„Dafür hätte ich nicht hierherkommen brauchen“

Noch ein Rekordversuch

„Vielleicht hätte ich, so denke ich im Nachhinein, doch mehr an die Spitze gehen und Tempo machen sollen. Dann hätte es für mich wenigstens wohl eine gute Zeit gegeben“, sagte Redlinger, die auch gehofft hatte, in Birmingham den Uralt-Rekord von Susanne Pumper (15:10,54) knacken zu können. Ein paarmal war sie heuer an diese Bestzeit herangelaufen, am knappsten in Wien mit 15:12,03. Sie möchte zu Saisonende noch einmal diesen Rekord angreifen, wo, weiß sie im Moment aber noch nicht.