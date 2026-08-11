„Dafür hätte ich nicht hierherkommen brauchen“

Ihre bislang so sensationelle Saison mündete für Lisa Redlinger bei der EM in eine schwere Enttäuschung! Die Vorarlbergerin kam im 5000-m-Finale in Birmingham in 15:57,19 nicht über den 17. Platz hinaus. „Für diese Zeit und diese Platzierung hätte ich nicht hierherkommen brauchen“, war sie enttäuscht.
Die „Krone“ berichtet aus Birmingham!
Nach ihren tollen Vorleistungen hatte Redlinger sogar mit einem Top-10-Platz spekuilert. Daher verwunderte es nicht, dass sie nach dem Lauf mit Tränen ein emotionales Interview in der Mixed Zone gab: „Der Rennverlauf war einfach zu langsam, da konnte keine gute Zeit herauskommen.“ Die 23-Jährige lag zwar am Anfang gut im Rennen, war Dritte, dann Sechste, schließlich aber zahlte sie Lehrgeld bei ihrer ersten großen Meisterschaft. Sie wurde, als das Finale enorm an Fahrt aufnahm, doch Platz für Platz durchgereicht.
Noch ein Rekordversuch
„Vielleicht hätte ich, so denke ich im Nachhinein, doch mehr an die Spitze gehen und Tempo machen sollen. Dann hätte es für mich wenigstens wohl eine gute Zeit gegeben“, sagte Redlinger, die auch gehofft hatte, in Birmingham den Uralt-Rekord von Susanne Pumper (15:10,54) knacken zu können. Ein paarmal war sie heuer an diese Bestzeit herangelaufen, am knappsten in Wien mit 15:12,03. Sie möchte zu Saisonende noch einmal diesen Rekord angreifen, wo, weiß sie im Moment aber noch nicht.
Bei diesem Finale von Birmingham aber war nicht an die Rekord-Verbesserung zu denken. „Plötzlich kam ja nicht nur eine Läuferin, sondern die ganzen 20 Läuferinnen heran!“, berichtete die Vorarlbergerin. Da hatte schließlich die italienische Titelverteidigerin Nadia Battocletti das Heft in die Hand genommen und war in 15:37,83 überlegen zu Gold gestürmt. Dahinter holten Marta Garcia (Spa/15:39,98) und Micol Majori (Ita/15:40,65) Silber und Bronze.
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