Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach langem Warten

Jetzt wirklich: Cristiano Ronaldo hat geheiratet!

Fußball International
11.08.2026 21:41
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Alexandra BEIER, Vianney Le Caer/Invision/AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Was lange währt, wird endlich gut“ – nach zehn gemeinsamen Jahren in „wilder Ehe“ haben sich Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez nun auch hochoffiziell das Ja-Wort gegeben! Exakt ein Jahr nach ihrer Verlobung besiegelten die beiden ihre Liebe mit einer Geheim-Hochzeit in Portugal …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben heute in einer standesamtlichen Zeremonie in der Stadt Cascais in Portugal geheiratet und sind nun offiziell Mann und Frau“, zitiert die „Daily Mail“ einen Sprecher von Cristiano Ronaldo.

Nur der engste Kreis der Familien von Braut und Bräutigam sowie ausgewählte Freunde und Bekannte sollen sich heute zusammengefunden haben, um Zeugen davon zu werden, wie der Fußball-Superstar und seine Georgina in den Hafen der Ehe einfuhren.

Die beiden bestätigten die am späteren Abend etwa von „People“ aufgebrachten Meldungen mit einem gemeinsamen Instagram-Posting, auf dem ein Bild der Hände des Paares zu sehen ist: geschmückt mit dezenten Eheringen. Nach 45-minütiger Online-Zeit hielt dieser Instagram-Beitrag bei knapp 4,7 Millionen Likes – Tendenz natürlich massiv ansteigend …

Im Gucci-Store kennengelernt
Ronaldo (41), der auf Madeira aufgewachsen ist, und seine Georgina (32) sind seit zehn Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt hatten sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch arbeitete. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
11.08.2026 21:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
143.007 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
110.531 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.299 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1730 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1357 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1096 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Fußball International
Auch Florucz erfolglos
Marko Arnautovic mit Roter Stern in CL-Quali out!
Chancenlos gegen Fener
Sturms Traum von der Champions League ist geplatzt
Nach langem Warten
Jetzt wirklich: Cristiano Ronaldo hat geheiratet!
Champions-League-Quali
Austria-Frauen und St. Pölten kennen Gegner
In Salzburgs Altstadt
Supercup-Sause kommt nur langsam in Fahrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf