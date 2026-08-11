Jetzt wirklich: Cristiano Ronaldo hat geheiratet!

Im Gucci-Store kennengelernt

Ronaldo (41), der auf Madeira aufgewachsen ist, und seine Georgina (32) sind seit zehn Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt hatten sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch arbeitete. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.