Jetzt wirklich: Cristiano Ronaldo hat geheiratet!

„Was lange währt, wird endlich gut“ – nach zehn gemeinsamen Jahren in „wilder Ehe“ haben sich Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez nun auch hochoffiziell das Ja-Wort gegeben! Exakt ein Jahr nach ihrer Verlobung besiegelten die beiden ihre Liebe mit einer Geheim-Hochzeit in Portugal …
„Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben heute in einer standesamtlichen Zeremonie in der Stadt Cascais in Portugal geheiratet und sind nun offiziell Mann und Frau“, zitiert die „Daily Mail“ einen Sprecher von Cristiano Ronaldo.
Nur der engste Kreis der Familien von Braut und Bräutigam sowie ausgewählte Freunde und Bekannte sollen sich heute zusammengefunden haben, um Zeugen davon zu werden, wie der Fußball-Superstar und seine Georgina in den Hafen der Ehe einfuhren.
Die beiden bestätigten die am späteren Abend etwa von „People“ aufgebrachten Meldungen mit einem gemeinsamen Instagram-Posting, auf dem ein Bild der Hände des Paares zu sehen ist: geschmückt mit dezenten Eheringen. Nach 45-minütiger Online-Zeit hielt dieser Instagram-Beitrag bei knapp 4,7 Millionen Likes – Tendenz natürlich massiv ansteigend …
Im Gucci-Store kennengelernt
Ronaldo (41), der auf Madeira aufgewachsen ist, und seine Georgina (32) sind seit zehn Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt hatten sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch arbeitete. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.
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