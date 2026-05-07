Hier läuft Urlaub anders

Morgens an der glitzernden Ägäis laufen, später durch malerische Altstadtgassen streifen oder ins Meer eintauchen: Auf Rhodos verschmilzt Aktivsein mit Erholung und verbindet Marathon mit Urlaub – ein Startschuss für vielseitige Inselerlebnisse.
Wenn im Frühling die ersten warmen Tage einsetzen, wird Rhodos zur Laufinsel. Es ist mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb: Ein Marathon im sonnenverwöhnten Griechenland gilt vielen vor allem als willkommener Anlass, Sport und Urlaub zu verbinden. Daraus hat sich sogar ein eigener Trend entwickelt: „Runcation“, also eine Mischung aus Running und Vacation.
Rhodos bietet auf engem Raum erstaunlich viel Bewegungsvielfalt: Flache, asphaltierte Küstenstrecken rund um Rhodos-Stadt sowie in den Orten Ixia und Ialyssos eignen sich ideal für Trainingsläufe. Im Kontrast dazu stehen hügelige Natur- und Trailstrecken im Westen sowie im Inselinneren rund um Profitis Ilias mit Ausblick auf Küste und Ägäis.
Start frei für Lauffans: Es gibt zahlreiche Fun- und Charity-Runs sowie organisierte Gruppen, die regelmäßig entlang der Küste oder durch die Stadt trainieren. Die Mischung aus Meeresluft, mildem Klima und abwechslungsreichen Strecken macht die Insel besonders in der Vorsaison attraktiv.
Ideale Bedingungen in der Vorsaison
Die Anreise zum Marathon, organisiert von TUI, erfolgt meist für mehrere Tage. Aus dem Event wird ein längerer Aufenthalt, in dem Sport und Erholung ineinandergreifen. Athlet sein, muss man aber nicht unbedingt: Viele reisen als Begleitung mit, ohne selbst zu joggen, oder sie nutzen den Aufenthalt als gemeinsame Auszeit.
AUSFLÜGE UND ERLEBNISSE:
www.tuimusement.com
DIE BESTEN LAUF-SPOTS:
ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:
www.visitgreece.gr
Marathons buchbar unter: www.tui-mml.com
Zypern: 8. März 2027
HOTEL-TIPP Rhodos:
La Marquise Luxury Resort Complex www.lamarquise.gr/de
7 Nächte z.B. am 26. Mai mit Flug und HP ab 1069 € pro Person
An der Startlinie versammelt sich ein breites Feld: vom Marathon (42,195 km) über die halbe Distanz bis zu 10-Kilometer und 5 Kilometer sowie Nordic Walking.
Die Vorsaison liefert dafür den passenden Rahmen fürs Joggen unter Palmen: Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, klare Luft und jede Menge Sonnenstrahlen – ohne die Hitze des Hochsommers. Keine überfüllten Strände, kein Gedränge.
Die gemeinsame Lust am Laufen verbindet: Mehr als 5000 Teilnehmer aus 65 Ländern gingen beim diesjährigen Bewerb an den Start, darunter sind viele unter 30 Jahren.
Gerade die beeindruckende Kulisse macht das Laufen hier so einzigartig. Die Strecke verläuft weitgehend entlang der flachen Küste mit Blick auf die Ägäis. Start und Ziel befinden sich am Eleftherias Square im Zentrum von Rhodos-Stadt. Dazwischen liegt die historische Altstadt sowie der Mandraki-Hafen mit seinen berühmten Windmühlen, einem Wahrzeichen der Insel.
Rhodos-Stadt, die Hauptstadt, ist geprägt von alten Stadtmauern, Toren und der Festung der Johanniter. Das UNESCO-geschützte Zentrum blickt auf mehr als 2400 Jahre Geschichte zurück und ist als nahezu vollständig erhaltene mittelalterliche Stadt bis heute bewohnt.
Rhodos hat sich ohnehin längst als bewährtes Reiseziel etabliert: Neben dem Sport bietet die viertgrößte Insel Griechenlands die perfekte Mischung aus Strand, Natur und Geschichte. Vormittags schlendert man durch die Altstadt, nachmittags geht’s ans Meer – und das nur wenige Minuten voneinander entfernt. Kleine, malerische Buchten wie die Anthony Quinn Bay oder der Tsambika Beach gehören ebenso zum Tagesprogramm wie ein Bummel durch schmale verwinkelte Gassen, in denen sich Tavernen, kleine Läden und Cafés aneinanderreihen.
Eine beliebte Ausflugsdestination ist Lindos. Das Dorf versprüht typisch griechischen Charme: weiß getünchte Häuser, dicht aneinander gebaut, die Straßen steigen steil an. Wer Liegestuhl-Atmosphäre und Strand-Vibes mag, ist am Lindos Beach richtig – einer der schönsten Strände auf Rhodos, man liegt auf feinem Sand, badet in kristallklarem Wasser. Über allem thront die Akropolis von Lindos mit weitem Blick über die felsige Küste.
Mildes Klima mit 300 Sonnentagen pro Jahr
Landschaftlich ist die Insel naturbelassen. Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr herrscht ein beständig mildes Klima. Große Teile sind von Landwirtschaft geprägt, vor allem von Olivenhainen. Millionen Bäume durchziehen das Land. Mit rund 19 Litern Olivenöl pro Kopf und Jahr gehört Griechenland zu den Ländern mit dem höchsten Konsum weltweit.
Es gab allerdings eine Kehrseite: Im Sommer 2023 wüteten schwere Waldbrände auf Rhodos, besonders der Süden der Insel war stark betroffen. Die Flammen erreichten Küstendörfer wie Kiotari, Gennadi, Lindos, Lardos und Kalathos und zerstörten riesige Flächen. Im Rahmen eines Projekts sollen nun rund 80.000 m² wieder aufgeforstet und ein widerstandsfähiger Mischwald geschaffen werden, der vor künftigen Bränden schützt und die Biodiversität erhält.
Fazit: Der Marathon ist nur ein Teil eines großen Reiseerlebnisses. Was bleibt, sind Erinnerungen an warmen Asphalt, salzige Luft, Meerblick und die Vorfreude auf den nächsten Lauf.
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