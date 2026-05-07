Hier läuft Urlaub anders

Rhodos hat sich ohnehin längst als bewährtes Reiseziel etabliert: Neben dem Sport bietet die viertgrößte Insel Griechenlands die perfekte Mischung aus Strand, Natur und Geschichte. Vormittags schlendert man durch die Altstadt, nachmittags geht’s ans Meer – und das nur wenige Minuten voneinander entfernt. Kleine, malerische Buchten wie die Anthony Quinn Bay oder der Tsambika Beach gehören ebenso zum Tagesprogramm wie ein Bummel durch schmale verwinkelte Gassen, in denen sich Tavernen, kleine Läden und Cafés aneinanderreihen.