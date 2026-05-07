Schock in Flugzeug
Passagier (27) entblößt sich vor Mutter mit Baby
Ein 27-Jähriger hat auf einem Emirates-Langstreckenflug von Dubai nach Newcastle für einen Eklat gesorgt. Der Mann soll sich während des Fluges vor den Augen einer jungen Mutter und ihres kleinen Sohnes entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.
Was geschehen war: Der Biotechnologie-Ingenieur Britto L. saß in einer Dreierreihe neben der Australierin und ihrem Baby. Die junge Mutter war gerade dabei, ihrem Sohn etwas Nahrung zuzubereiten.
Da bemerkte sie laut Staatsanwalt Brian Payne ein Kissen auf dem Schoß des Passagiers. Die Frau befürchtete, er könnte darunter etwas Gefährliches wie eine Waffe verstecken. Dann erkannte sie laut „Daily Mail“, was tatsächlich vor sich ging.
Mann von Polizei empfangen
„Ich versuchte, meine Gefühle unter Kontrolle zu behalten“, gab die Mutter zu Protokoll. Sie hätte ihren Sohn „nicht beunruhigen wollen“. Die Frau informierte das Kabinenpersonal, das den Mann vor weiteren Handlungen abhalten konnte. Der 27-Jährige wurde nach der Ankunft von der Polizei Newcastle in Gewahrsam genommen.
Gericht vertagt
Vor Gericht bekannte der gebürtige Inder, gegen die öffentliche Sittsamkeit verstoßen zu haben. Zuvor hatte er vehement geleugnet, sich nicht entblößt zu haben. Die Strafentscheidung wurde auf den 2. Juni vertagt. Der Vorfall hatte sich bereits 2025 ereignet.
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