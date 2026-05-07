Passagier (27) entblößt sich vor Mutter mit Baby

Mann von Polizei empfangen

„Ich versuchte, meine Gefühle unter Kontrolle zu behalten“, gab die Mutter zu Protokoll. Sie hätte ihren Sohn „nicht beunruhigen wollen“. Die Frau informierte das Kabinenpersonal, das den Mann vor weiteren Handlungen abhalten konnte. Der 27-Jährige wurde nach der Ankunft von der Polizei Newcastle in Gewahrsam genommen.