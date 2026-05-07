Ungarn sind gegen EU-Mitgliedschaft der Ukraine

Lebenshaltungskosten Motivation für Wähler

Innenpolitische Themen wie die Lebenshaltungskosten, öffentliche Dienstleistungen und Korruption waren die Hauptmotivation für die Wählerinnen und Wähler, ihre Stimme der TISZA-Partei zu geben. Besonders häufig wurden der Wunsch nach einer Systemreform und Stimmungen gegen die rechtsnationale Fidesz-Partei von Orbán als Grund für die Wahlentscheidung genannt. Die Befragten gehen davon aus, dass die neue Regierung die Beziehungen zur EU verbessern wird, und Magyar die eingefrorenen EU-Gelder freibekommen wird.