Marquez und Co. geben bis 2030 auf ServusTV Gas

Die Motorrad-Königsklasse wird bis mindestens 2030 auf ServusTV zu sehen sein. Wie der österreichische Privatsender am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, konnte er sich langfristig die Rechte an der MotoGP-Übertragung sichern.
„Das Rechtepaket umfasst die Übertragungsrechte für die Königsklasse MotoGP, die Klassen Moto2, Moto3 sowie den Red Bull MotoGP Rookies Cup für TV, digital und mobil – und bietet Fans in ganz Österreich damit eine erstklassige Berichterstattung über jede Sekunde des Geschehens“, heißt es in der Mitteilung.
Seit 2016 überträgt ServusTV die Rennen der MotoGP. Der nächste Grand Prix steigt kommendes Wochenende im französischen Le Mans.
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