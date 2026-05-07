Lenker von Bundesheerbus entgeht Katastrophe knapp

Nahe St. Pölten ist es am Donnerstag auf der S33 zu einem brenzligen Zwischenfall gekommen: Beim Überholen wurde ein Bus des Bundesheeres von einem Lkw touchiert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Nur viel Glück verhinderte Schlimmeres.
Gegen 8.40 Uhr krachte es bei der Ausfahrt St. Pölten-Nord: Ein Lkw soll einen Bus des Heereslogistikzentrums Wien aus Richtung Krems kommend beim Überholen touchiert haben. Der Großraumbus prallte in der Folge gegen die Säule eines Überkopfwegweisers.
Am Steuer saß laut Bundesheer ein Zivilbediensteter – er war zum Unfallzeitpunkt alleine im Bus. Die Kollision endete für den Lenker glücklicherweise glimpflich. Er wurde laut Polizei nur leicht verletzt.
Lenker war „ansprechbar“
Der 50-jährige Lenker des Großraumbusses wurde Heeresangaben zufolge in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. „Er war beim Abtransport ansprechbar“, hieß es in einer Aussendung.
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