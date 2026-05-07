Wienroither ist mit ManCity englischer Meister

Ohne zu spielen, hat Manchester City am Mittwoch über den Fußball-Titel in der englischen Women‘s Super League jubeln dürfen. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamspielerin Laura Wienroither profitierte von einem Nachtrag-1:1 vom einzig verbliebenen Konkurrenten Arsenal ohne ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger bei Brighton & Hove Albion.