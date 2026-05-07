Wienroither ist mit ManCity englischer Meister

Ohne zu spielen, hat Manchester City am Mittwoch über den Fußball-Titel in der englischen Women‘s Super League jubeln dürfen. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamspielerin Laura Wienroither profitierte von einem Nachtrag-1:1 vom einzig verbliebenen Konkurrenten Arsenal ohne ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger bei Brighton & Hove Albion.
Für Wienroither ist es der erste englische Meistertitel, sie wurde aber diese Saison in der Liga nie eingewechselt, spielte nur zweimal im Ligacup.
ManCity durchbrach mit dem ersten Triumph seit 2016 eine Serie von Chelsea, die Londonerinnen waren zuletzt sechsmal in Folge Meister. Am Samstag treffen Titelverteidiger Chelsea und ManCity im FA-Cup-Halbfinale aufeinander. Den Ligacup hat Chelsea schon für sich entschieden.
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