Tiroler Tigas senkt den Gaspreis mit Anfang Juli

Der landeseigene Tiroler Energieversorger Tigas senkt den Gaspreis mit 1. Juli bei Standard-Fixprodukten um 13,2 Prozent ab. Damit liege er folglich bei 5,2501 Cent/kWh brutto (4,3751 Cent/kWh netto), hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.
Bereits im Vorjahr war der Preis um 16 Prozent gesenkt worden. Auch kündigte man eine Preisgarantie von einem Jahr an. Tigas-Geschäftsführer Gerhard Tollinger betonte eine „vorausschauende Beschaffung“ als Grundlage der Anpassungen.
„Damit sind wir von kurzfristigen, volatilen Entwicklungen – wie sie derzeit aufgrund der Krise im Nahen Osten stattfinden – weniger abhängig“, wurde Tollinger zitiert. Dass es zu einer weiteren Absenkung kommen soll, war bereits zu Beginn des Jahres angekündigt und im Frühjahr bekräftigt worden.
Böse Überraschungen sind damit ausgeschlossen.
Tigas-Geschäftsführer Gerhard Tollinger
Was sich Haushalte ersparen
Für einen Standard-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh bringt die neuerliche Senkung eine Ersparnis von rund 120 Euro im Jahr, rechnete die Tigas vor. Die Kunden würden in einem Schreiben informiert, die Anpassung erfolge automatisch.
Und der neue Preis biete Planungssicherheit für ein ganzes Jahr. „Böse Überraschungen sind damit ausgeschlossen“, betont Tollinger.
Die Tigas beliefert in Tirol aktuell mit einem Gasnetz von rund 4000 Kilometern 100.000 Kundinnen und Kunden in 167 Gemeinden.
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