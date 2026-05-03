Italien-Urlaub boomt
Bis zu 3000 €! Adria-Strand jetzt schon ausgebucht
Urlaub an der italienischen Adria boomt! So sind auf einem Strand bereits jetzt alle fixen Sonnenplätze für die gesamte Saison reserviert. Und dafür müssen die Gäste tief in die Tasche greifen ...
Die idyllische Bucht von Portonovo südlich von Ancona, in Italien vollmundig „Perle des Conero“ genannt, zählt zu den spektakulärsten Küstenabschnitten der Adria.
Doch wer sich für die kommende Saison (Juni bis September) einen festen Platz unter dem Sonnenschirm sichern will, geht leider leer aus. Sämtliche Saisonplätze sind bereits seit Wochen vergeben.
„Stammkunden haben sich ihre Plätze aus dem Vorjahr schon gesichert, kein einziger Saisonschirm wechselte den Besitzer“, schreibt der „Corriere Adriatico“. Paolo Bonetti, Betreiber der Spiaggia Bonetti, erklärte: „Die noch freien Plätze sind für Tagesanfragen reserviert, während die Saisonschirme ausgebucht sind: Sie machen 60 bis 70 Prozent unserer Konzession aus.“
Stammkunden haben sich ihre Plätze aus dem Vorjahr schon gesichert, kein einziger Saisonschirm wechselte den Besitzer.
Auszug aus der italienischen Zeitung „Corriere Adriatico“
So teuer ist ein Sonnenschirm pro Saison
Und die Saisonkunden lassen sich das ordentlich was kosten. Je nach Lage und Strandabschnitt zahlen sie zwischen 1200 und 3000 Euro für einen Sonnenschirm mit zwei Liegen, so der „Corriere Adriatico“. Trotz der stolzen Preise stehen seit Jahren etwa 60 Personen auf der Warteliste.
Gianni Boriani vom Strandbad Stabilimento Franco bestätigte, dass die Preise auf dem Niveau des Sommers 2025 geblieben sind. Tagespreise in der ersten Reihe bewegen sich zwischen 30 und 40 Euro – abhängig von der Saison.
Wer also bisher keine feste Reservierung ergattern konnte, kann den Strand mit etwas Glück trotzdem besuchen. Aber Achtung: Lau „AnconaToday“ sollte man sich jedoch frühzeitig online informieren und früh anreisen. Denn in der Hochsaison blockieren die Touristen mit ihren Autos bereits die Zufahrt zur Bucht.
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