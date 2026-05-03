Bis zu 3000 €! Adria-Strand jetzt schon ausgebucht

So teuer ist ein Sonnenschirm pro Saison

Und die Saisonkunden lassen sich das ordentlich was kosten. Je nach Lage und Strandabschnitt zahlen sie zwischen 1200 und 3000 Euro für einen Sonnenschirm mit zwei Liegen, so der „Corriere Adriatico“. Trotz der stolzen Preise stehen seit Jahren etwa 60 Personen auf der Warteliste.