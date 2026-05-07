New York Knicks begnügen sich mit „normalem“ Sieg

Damit haben die Spurs weiter seit 13. Jänner nicht zwei Spiele en suite verloren. Victor Wembanyama steuerte 19 Punkte und 15 Rebounds bei. Auch hier wird am Freitag weitergespielt, dann in Minneapolis. Luka Doncic von den Los Angeles Lakers könnte diese Saison hingegen gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Schon vier Wochen fehlt er seinem Team wegen einer Oberschenkelverletzung, ein Comeback ist noch nicht absehbar. In der Serie gegen Titelfavorit Oklahoma City Thunder liegen die Lakers 0:1 zurück.