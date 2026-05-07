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NBA-Playoffs

New York Knicks begnügen sich mit „normalem“ Sieg

US-Sport
07.05.2026 10:03
Die Knicks haben einen weiteren Playoff-Sieg errungen.
Die Knicks haben einen weiteren Playoff-Sieg errungen.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach drei Play-off-Siegen in Folge mit mindestens 25 Punkten Vorsprung haben sich die New York Knicks in der National Basketball Association (NBA) am Mittwoch (Ortszeit) mit einem 108:102-Heimsieg begnügt. 

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Das bedeutete im Semifinale der Eastern Conference gegen die Philadelphia 76ers freilich das 2:0. Das Heimrecht wechselt nun, weiter geht es am Freitag. Im Westen glichen die San Antonio Spurs daheim gegen die Minnesota Timberwolves mit einem 133:95-Kantersieg auf 1:1 aus.

Damit haben die Spurs weiter seit 13. Jänner nicht zwei Spiele en suite verloren. Victor Wembanyama steuerte 19 Punkte und 15 Rebounds bei. Auch hier wird am Freitag weitergespielt, dann in Minneapolis. Luka Doncic von den Los Angeles Lakers könnte diese Saison hingegen gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Schon vier Wochen fehlt er seinem Team wegen einer Oberschenkelverletzung, ein Comeback ist noch nicht absehbar. In der Serie gegen Titelfavorit Oklahoma City Thunder liegen die Lakers 0:1 zurück.

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