Gardasee atmet nach 20 Jahren wieder tief durch

Kälte und Wind für Austausch nötig

Unter normalen Umständen durchmischt sich das Wasser in tiefen Seen wie dem Gardasee nur teilweise. Für einen kompletten Austausch benötigt es zusätzlich zu starkem Wind auch niedrige Temperaturen und weitere Nebenfaktoren. Nur dann gleicht sich die Temperatur in den verschiedenen Schichten aus. Am ehesten sind diese Bedingungen im Frühjahr und im Herbst gegeben.