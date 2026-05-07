Viele Fragen zu „Zeitdruck“ bei Handy-Übergabe

Witwe wollte Ausschluss der Öffentlichkeit

Pilnaceks Witwe hatte im Vorfeld der Befragung versucht, den Ausschluss der Öffentlichkeit zu erreichen. Dies wurde allerdings mittlerweile abgelehnt, List wird medienöffentlich befragt.

Man ist sich „vollkommen bewusst“, dass es für die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz „ein schwieriger Tag sein wird“, so Hafenecker. Man werde aber die „nötige Sachlichkeit an den Tag legen“. Außerdem habe List selbst nach dem Ableben ihres Mannes den Weg zu den Medien gesucht. Es werde „sicherlich“ keine „Sonderbehandlung“ für List geben, betonte auch Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli und versicherte eine öffentliche Befragung: „Dinge aus dem Privatleben haben sowieso keinen Platz und sind auch nicht Gegenstand des U-Ausschusses“.