Salzburg eine Option! Ronaldo-Sohn vor Wechsel

Spielt der Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo bald bei Red Bull Salzburg? Die Chancen sollen laut Medienberichten gegeben sein. Denn Cristiano Ronaldo Junior soll einen Abschied von Saudi-Klub Al Nassr planen, um in Europa den nächsten Schritt zu machen.
Wie die „Sun“ berichtet, soll Cristiano Ronaldo Junior die Jugendabteilung von Al Nassr verlassen wollen. Um seine Profi-Karriere voranzutreiben, möchte er bei einem europäischen Verein unterkommen und sich dort weiterentwickeln.
Konkurrenz ist groß
Deshalb soll laut „Ge Globo“ auch Salzburg ein mögliches Ziel sein. Denn die dortige Akademie genießt weiterhin bestes Ansehen. Zudem haben die Mozartstädter den 15-Jährigen bereits in der Vergangenheit scouten lassen.
Allerdings dürfte die Konkurrenz nicht gerade klein sein. Denn neben den Salzburgern werden auch Bayern München, Leipzig, Tottenham, Dortmund, Real und Juventus als Interessenten genannt.
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