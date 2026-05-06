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Automat statt Kassenpersonal: Badegäste sind sauer

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06.05.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Liebe „Krone“-Leser! Sonnenhungrige kamen jetzt schon voll auf ihre Kosten: Der Mai startete so heiß, dass einige bereits erste Runden in den Bädern drehten. In Saalfelden mischte sich aber Unmut in die Sommerfreuden. An der Schwimmbadkasse gibt es kein Personal mehr. 

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„Bitte bedienen Sie den Automaten!“ Diese Aufforderung ist mittlerweile Begleiter durch den Alltag. In Saalfelden staunten Badegäste nicht schlecht: Auch wer ins Freibad will, muss heuer Technik bedienen. Das Gespräch mit der Kassierin fehlt. Die Hilfsbereitschaft bei verschiedensten Fragen geht ab.

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Und: Was tun, wenn die Technik einmal zickt? Nicht jeder behält da die Nerven. Von Stammgästen bis zu Touristen: Freude hat damit niemand. Die Gemeinde rechtfertigt den Schritt mit Personalmangel. Wie sieht das in anderen Bädern aus? Die „Krone“ hat nachgefragt. 

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