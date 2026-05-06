Pleite trotz Aufholjagd! „Weiterhin alles offen“

Nach Wiederbeginn? Kämpften sich die Hausherren trotz wiederholtem -7 zunehmend heran. 24:28 (45.), 29:31 (55.) und dann waren bei 30:31 gar Ausgleichschancen da. Endstand: 31:32! Puh, durchatmen. Trainer Peter Eckl fand nach dem Kreis mit seinen Spielern um Topscorer Rattensperger (8): „Wir hatten in der ersten Halbzeit einen Hänger. Schwierig, wenn man dann so lange mit einem Rückstand spielen muss. Aber wir haben bis zum Ende gekämpft, alles gegeben.“ Für Regisseur Fabio Schuh, erneut Fivers-MVP, galt: „Hard hat es gut gemacht. Wir hatten eine Phase, in der nichts zusammengelaufen ist – und haben am Ende verdient verloren.“