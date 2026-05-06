Tennis-Star modelt für eigene Bikini-Kollektion

Nur noch auf Rang 103

Baut sich Badosa hiermit gar ein zweites Standbein auf? Fest steht: Für die „Ex“ von Stefanos Tsitsipas läuft es am Tennis-Platz gerade nicht nach Wunsch. Nach Rückenproblemen und einem Labrumriss in der rechten Hüfte musste sich die 28-Jährige zuletzt eine Auszeit nehmen. In der Weltrangliste rutschte Badosa gar auf Platz 103 ab.