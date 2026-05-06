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Kolleginnen begeistert

Tennis-Star modelt für eigene Bikini-Kollektion

Tennis
06.05.2026 12:16
Paula Badosa
Paula Badosa(Bild: Krone KREATIV/EPA/SERGIO PEREZ, Krone KREATIV/Instagram (paulabadosa))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spaniens Tennis-Star Paula Badosa hat eine eigene Bikini-Kollektion auf den Markt gebracht und zeigt sich dabei auch selbst als Model. 

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Ihre Fans und sogar einige Kolleginnen sind begeistert. So gratulierten auch Coco Gauff und Eva Lys zur selbst designten Bademode der Spanierin. 

Unter dem Label „Sunaswim“ präsentierte die ehemalige Weltranglisten-Zweite nun ihre Kollektion selbst auf Social Media. Die Marke wirbt mit einem „mediterranen Design“ und richtet sich an „Frauen, die der Sonne gehören“.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Nur noch auf Rang 103
Baut sich Badosa hiermit gar ein zweites Standbein auf? Fest steht: Für die „Ex“ von Stefanos Tsitsipas läuft es am Tennis-Platz gerade nicht nach Wunsch. Nach Rückenproblemen und einem Labrumriss in der rechten Hüfte musste sich die 28-Jährige zuletzt eine Auszeit nehmen. In der Weltrangliste rutschte Badosa gar auf Platz 103 ab.

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