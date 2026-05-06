Tennis-Star modelt für eigene Bikini-Kollektion

Spaniens Tennis-Star Paula Badosa hat eine eigene Bikini-Kollektion auf den Markt gebracht und zeigt sich dabei auch selbst als Model.
Ihre Fans und sogar einige Kolleginnen sind begeistert. So gratulierten auch Coco Gauff und Eva Lys zur selbst designten Bademode der Spanierin.
Unter dem Label „Sunaswim“ präsentierte die ehemalige Weltranglisten-Zweite nun ihre Kollektion selbst auf Social Media. Die Marke wirbt mit einem „mediterranen Design“ und richtet sich an „Frauen, die der Sonne gehören“.
Nur noch auf Rang 103
Baut sich Badosa hiermit gar ein zweites Standbein auf? Fest steht: Für die „Ex“ von Stefanos Tsitsipas läuft es am Tennis-Platz gerade nicht nach Wunsch. Nach Rückenproblemen und einem Labrumriss in der rechten Hüfte musste sich die 28-Jährige zuletzt eine Auszeit nehmen. In der Weltrangliste rutschte Badosa gar auf Platz 103 ab.
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