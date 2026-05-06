Welpen-Yoga: Wenn Tierliebe zum Stressfaktor wird

Ein bisschen Dehnen, ein paar Atemübungen – und dazu niedliche Hundebabys? Was auf Social Media nach dem perfekten Wohlfühltrend aussieht, hat eine dunkle Kehrseite. Denn hinter dem vermeintlich harmlosen „Puppy Yoga“ steckt für die Tiere oft purer Stress.
In Wien schlagen Veterinäramt und Tierschutzombudsstelle Alarm: Immer häufiger werden Yoga-Stunden mit Welpen im Internet beworben. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass diese Angebote mit echtem Tierleid verbunden sein können.
Beim sogenannten Welpen-Yoga nehmen Hundebabys an Yogakursen teil, werden gestreichelt, herumgetragen und oft wie kleine Attraktionen präsentiert. Für die Teilnehmer mag das entspannend sein – für die Tiere ist es das Gegenteil. Sie werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, transportiert und ständig neuen Reizen ausgesetzt.
Ungeeignet für Hunde
Gerade in einer Phase, in der sie eigentlich Sicherheit und Ruhe brauchen. Denn zwischen der achten und zwölften Lebenswoche befinden sich Welpen in einer besonders sensiblen Entwicklungszeit. Alles, was sie hier erleben, prägt ihr späteres Verhalten. Zu viel Trubel, zu viele fremde Hände – das kann Angst, Unsicherheit und langfristige Verhaltensprobleme verursachen.
Von Entspannung also keine Spur. Besonders kritisch sehen Experten auch, dass die Tiere bei solchen Veranstaltungen oft wie „Accessoires“ behandelt werden. Es fehlt an Rückzugsmöglichkeiten, an Pausen, an Respekt vor ihren Bedürfnissen. Verantwortungsvolle Züchter oder seriöse Tierschutzorganisationen würden ihre Tiere niemals solchen Situationen aussetzen.
Mit Strafen ist zu rechnen
In Wien ist die Lage klar: Es gibt derzeit keine genehmigten Angebote dieser Art. Wer dennoch Welpen-Yoga veranstaltet, riskiert rechtliche Konsequenzen. Die Behörden gehen gezielt gegen illegale Anbieter vor – auch mit Kontrollen vor Ort.
Und noch ein wichtiger Punkt: Ein Hund ist kein spontanes Mitbringsel aus einer Yogastunde. Wer sich für ein Tier entscheidet, übernimmt Verantwortung für viele Jahre. Tierheime sind voll von Vierbeinern, die ein echtes Zuhause suchen – nicht nur einen kurzen Auftritt auf der Yogamatte.
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