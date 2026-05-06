Welpen-Yoga: Wenn Tierliebe zum Stressfaktor wird

Ein Hund ist keine spontane Entscheidung zwischen zwei Yogaübungen. Er ist ein Versprechen. Für Jahre. Für ein ganzes Leben. Währenddessen warten in Tierheimen unzählige Tiere auf echte Nähe – nicht auf ein paar Minuten Aufmerksamkeit auf der Matte. (Bild: Rodica - stock.adobe.com)