Nur noch Automat an der Schwimmbadkasse

Mit den Kassendamen von früher geht nicht nur die Bezahlmöglichkeit verloren: „Die Ansprache direkt beim Eingang fehlt“, meint eine Saalfeldnerin, die von der Gemeinde enttäuscht ist, aber lieber anonym bleiben will. Anfragen gibt es vor allem an Tagen mit mehr als 2000 Badegäste viele: Seien es die Schwimmflügel zum Ausleihen, Eltern, die ihre Kinder suchen, die Mietanfrage für Saison-Kabinen oder die Rettung, die eingewiesen werden muss.