Befragte sehen Österreich auf dem falschen Weg

Vor der Zuwanderung haben vor allem Männer und Menschen ab 30 Jahren Angst. Gedacht wird dabei an eine unkontrollierte Zuwanderung und damit verbundene Herausforderung für die Gesellschaft und das Sozialsystem. Im internationalen Vergleich sticht Österreich dabei besonders hervor: Nur in Großbritannien sorgen sich mehr Menschen um die Zuwanderung als hierzulande. Extremismus sehen die Österreicherinnen und Österreicher im internationalen Vergleich hingegen als geringeres Problem.



Das sind die Themen, über die sich die Befragten am meisten Sorgen machen: