Kein Unbekannter! Aufregung um Simeone-Szene

Vierter Offizieller musste eingreifen

So kam es auch dazu, dass Heißsporn Simeone mit seinem ehemaligen Chef aneinandergeriet. Berta gestikulierte in der Nachspielzeit in Richtung des Unparteiischen, dass die Zeit abgelaufen sei und er abpfeifen solle. Für den Atletico-Trainer eine Provokation.