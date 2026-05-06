Kein Unbekannter! Aufregung um Simeone-Szene

Aufregung um Diego Simeone! Der Atletico-Trainer ist kurz vor Ende der Partie mit Arsenals Sportdirektor Andrea Berta aneinandergeraten. Dabei kennen sich die beiden nur allzu gut.
Denn Berta war von 2017 bis 2025 Sportdirektor bei Atletico Madrid und damit Boss von Simeone. Mittlerweile übt der Italiener selbiges Amt bei Arsenal aus. Im Champions-League-Halbfinale kam es also zum großen Wiedersehen.
Am Ende behielten die Londoner die Oberhand und konnten durch den 1:0-Rückspielsieg ins Finale einziehen. Allerdings gab es zuvor einige strittige Szenen und gerade gegen Ende der Partie lagen die Nerven blank.
Vierter Offizieller musste eingreifen
So kam es auch dazu, dass Heißsporn Simeone mit seinem ehemaligen Chef aneinandergeriet. Berta gestikulierte in der Nachspielzeit in Richtung des Unparteiischen, dass die Zeit abgelaufen sei und er abpfeifen solle. Für den Atletico-Trainer eine Provokation.
Simeone stürmte auf den Italiener zu und lieferte sich ein Wortduell mit ihm und schubste seinen ehemaligen Vorgesetzten schließlich. Der vierte Offizielle musste eingreifen und schließlich wurden die beiden Streithähne voneinander getrennt. Simeone sah zudem die Gelbe Karte.
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