Richter entschuldigt sich bei Trump-Attentäter

Kritik an Isolationshaft und Suizidwache

Die Staatsanwaltschaft erklärte, Allen habe nach seiner Festnahme gegenüber FBI-Agenten angegeben, nicht erwartet zu haben, den Angriff zu überleben. Seine Anwälte kritisierten jedoch insbesondere die Haftbedingungen: So sei ihr Mandant 23 Stunden täglich in einer gepolsterten Zelle untergebracht gewesen und trotz unauffälliger medizinischer Untersuchung unter Suizidbeobachtung gestellt worden. Diese Maßnahme wurde inzwischen aufgehoben, Allen befindet sich jedoch weiterhin in restriktiver Unterbringung.