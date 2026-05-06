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Frage des Tages

1 Jahr Merz: Ist Deutschland auf dem rechten Weg?

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06.05.2026 11:35
Hat im Moment nicht viel zu lachen: Deutschlands Kanzler Friedrich Merz
Hat im Moment nicht viel zu lachen: Deutschlands Kanzler Friedrich Merz(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Seit einem Jahr im Amt, doch die Zustimmungswerte sind laut der letzten Umfrage im Keller: Deutschlands Kanzler Friedrich Merz steht vor schwierigen Zeiten. Unsere Frage des Tages vom 6. Mai lautet: „Ein Jahr Kanzler Merz: Ist Deutschland auf dem richtigen Weg?“

0 Kommentare

Wie hat sich Deutschland seit dem Amtsantritt von Friedrich Merz verändert? Sehen Sie positive Entwicklungen oder überwiegt Ihrer Meinung nach das Negative? Was sollte sich ändern und was kann so bleiben, wie es ist?

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