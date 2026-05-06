„Plot Twist!“ Ex-Ski-Ass lüftet süßes Geheimnis

Die ehemalige Ski-Rennläuferin Nina Haver-Löseth erwartet ihr drittes Kind und hat in einem amüsanten Post auf Instagram nun das Geheimnis um dessen Geschlecht gelüftet.
Haver-Löseth ist bereits stolze Mama von zwei Buben und freut sich darauf, dass die Familie im Sommer weiter wächst. Die 37-Jährige und ihr Ehemann Herman erwarten nämlich ihr drittes Kind.
Auf Instagram hat die Norwegerin nun auf amüsante Weise das Geheimnis um das Geschlecht des Babys gelüftet. Zu einem Foto ihrer beiden Buben schrieb Haver-Löseth: „Plot Twist“ – also „unerwartete Wendung.“ Denn das neueste Familienmitglied wird ein Mädchen werden.
Ultraschallbild auf rosa Pullover
Auf dem zweiten Foto ist nämlich ein rosafarbener Pullover zu sehen, auf dem man das Ultraschallbild findet.
Haver-Löseth hat in ihrer Ski-Karriere insgesamt acht Stockerlplätze herausgefahren – darunter auch zwei Siege.
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