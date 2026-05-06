Saalfeldener „DDR-Bauer“ baute in gesperrter Zone

Die Ungereimtheiten um das Gut reißen einfach nicht ab. Der Hof wurde unter fragwürdigen Umständen von einem offensichtlichen Immobilien-Investor gekauft. Dieser hatte einen ehemaligen Schweinemastbetrieb in der DDR als Landwirte-Eignung angegeben. Wie bekannt ist, dürfen in Salzburg nur Bauern landwirtschaftliche Flächen kaufen. Auch strafrechtliche Vorwürfe aus dem Jahr 2017 und eine mögliche falsche Staatsbürgerschaft aus Moldawien haben zuletzt viele Fragen aufgeworfen.