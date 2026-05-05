Bundesliga, Laimer-Vertrag und Glasner-Erfolgstory

Ivica Vastic ist ein ganz Großer des österreichischen Fußballs! Außerdem nimmt er diese Woche in „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ Platz. In seiner Vergangenheit ist er sowohl mit Sturm Graz und auch dem LASK (2. Liga) Meister geworden – demnach der perfekte Experte für den Endspurt der Saison. Außerdem spricht er über Laimers-Vertragspoker bei Bayern, Glasners erneutes Europa-Märchen und eine neue, umstrittene Rot-Regel für die Weltmeisterschaft.