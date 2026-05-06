Sohn unverletzt
Zehnjähriger am Steuer: Mutter stirbt bei Unfall
In Deutschland ist bei einem Unfall mit einem Kleintransporter eine 39 Jahre alte Mutter ums Leben gekommen. Der zehnjährige Sohn der Frau saß am Steuer, als es zu dem tragischen Unglück kam.
Der Bub soll versucht haben, das auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein stehende Fahrzeug umzuparken und dürfte dabei die Kontrolle verloren haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilten.
Die Mutter habe deshalb versucht einzugreifen, sei dabei von dem Kleintransporter erfasst worden und habe tödliche Verletzungen erlitten. Der Kleintransporter habe anschließend das Hoftor durchbrochen und sei gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen geprallt. Das Kind blieb körperlich unverletzt.
Gutachter sollen Unfallhergang klären
Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Zehnjährige mit dem Einverständnis der Mutter am Steuer saß. Das Fahrzeug sollte wegen Gartenarbeiten umgeparkt werden.
Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallgutachter, um den genauen Hergang zu klären und auch zu prüfen, ob es womöglich technische Mängel am Fahrzeug gab. Formal leitete sie ein Todesermittlungsverfahren ein. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland nicht strafmündig.
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