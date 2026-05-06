Als Ländle-Rekordstarterin im Mösle zur Bestmarke

Im Jahr 2022 gab Chiara Schuler mit gerade einmal 20 Jahren ihr Debüt beim legendären HYPO Mehrkampfmeeting. Ende Mai wird die Hörbranzerin zum fünften Mal im Götzner Mösle an den Start gehen und damit einen neuen Rekord aufstellen. Mit der „Krone“ blickt sie auf die Highlights ihrer bisherigen Teilnahmen zurück.
„Egal ob es für einen Wettkampf oder einfach nur so ist – wenn ich hier ins Mösle komme, werde ich immer ein bisschen nervös, bekomme ich jedes Mal Gänsehaut“, sagte die damals 19-jährige Chiara Schuler im August 2020. „Ich bin schon mit 12 Jahren beim HYPO Meeting gewesen, um Autogramme von meinen Idolen zu bekommen, und es war schon früh ein Traum, selbst einmal hier dabei zu sein.“
Wie beim ersten Mal
Knapp sechs Jahre später hat sich eine Sache für Chiara nicht geändert – der ganz spezielle Flair von Götzis. „Es kribbelt bei mir immer noch, wenn ich ins Mösle komme. Als ich jetzt beim Saisoneröffnungsmeeting dort war und durch den Bogen reingegangen bin, war das gleich wieder da“, verrät „Kiki“. Und das, obwohl sie inzwischen eigentlich schon eine „alte Häsin“ in Götzis ist – oder besser gesagt: in wenigen Wochen Vorarlbergs alleinige Rekordteilnehmerin beim legendären HYPO-Meeting.
„Darauf bin ich stolz“
Nachdem Schuler 2022 im Mehrkampf-Mekka debütieren durfte, stellte sie im Vorjahr mit ihrem vierten Start die Marke der Dornbirnerin Gabi Marschall ein, die in den 1980er Jahren auch viermal in Götzis dabei war. Bei der 51. Auflage des Kultwettkampfs am 30. und 31. Mai wird sie zur alleinigen Rekordlerin. „Darauf bin ich schon sehr stolz“, gesteht Chiara, die kurz vor dem Abschluss ihres Studiums der frühkindlichen Pädagogik an der IU Internationalen Hochschule steht. „Zumal ich erst 24 bin und doch noch ein paar aktive Jahre vor mir habe.“
Lässt Schuler ihre bisherigen Starts Revue passieren, kommen ihr einige Höhepunkte in den Sinn. „Das Debüt war natürlich etwas ganz Spezielles. Die Stimmung, die Fans, das ganze Rundherum“, erinnert sie sich gerne ans Debüt 2022 zurück. An ihre persönliche Bestmarke, die sie ein Jahr später mit 5916 Punkten erzielte, eher weniger. „Weil der Speerwurf und die 800 Meter so schlecht waren – da wäre viel mehr möglich gewesen.“
800er als Highlight
Nachdem sie 2024 das Mösle-Wochenende als 15. mit 5822 Punkten beenden konnte, holte sie im Vorjahr 5904 Zähler – mit einem Highlight im abschließenden 800-Meter-Lauf. „Obwohl ich die ersten 100 Meter viel zu langsam gelaufen bin, wurde es neue Bestzeit“, blickt Kiki zurück. „Beendet man das Wochenende so positiv, bleibt das einfach mehr in Erinnerung.“ Eine Erinnerung, mit der Schuler auch in ihr fünftes HYPO-Meeting startet, bei dem sie endlich die 6000-Punkte-Marke knacken will.
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