Als Ländle-Rekordstarterin im Mösle zur Bestmarke

Wie beim ersten Mal

Knapp sechs Jahre später hat sich eine Sache für Chiara nicht geändert – der ganz spezielle Flair von Götzis. „Es kribbelt bei mir immer noch, wenn ich ins Mösle komme. Als ich jetzt beim Saisoneröffnungsmeeting dort war und durch den Bogen reingegangen bin, war das gleich wieder da“, verrät „Kiki“. Und das, obwohl sie inzwischen eigentlich schon eine „alte Häsin“ in Götzis ist – oder besser gesagt: in wenigen Wochen Vorarlbergs alleinige Rekordteilnehmerin beim legendären HYPO-Meeting.