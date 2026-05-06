Arsenal-Coach: „Wir haben Geschichte geschrieben“

„Es ist eine wunderbare Nacht. Wir sehen so viele glückliche Gesichter“, strahlte Arteta nach dem 1:0 gegen Atletico Madrid. „Es tut so gut, den Fans nach so vielen Jahren etwas zurückzugeben! Ich bin stolz und glücklich für alle. Wir haben lange darauf gewartet und ich bin sehr froh, dass wir das vor unseren eigenen Fans erreicht haben. Heute sind die Fans stolz auf uns.“