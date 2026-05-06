Arsenal-Coach: „Wir haben Geschichte geschrieben“

Der FC Arsenal hat nach zwanzig Jahren erstmals wieder das Finale in der Champions League erreicht. Trainer Mikel Arteta sprüht vor Stolz und richtet ein Kompliment an seine Mannschaft. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
„Es ist eine wunderbare Nacht. Wir sehen so viele glückliche Gesichter“, strahlte Arteta nach dem 1:0 gegen Atletico Madrid. „Es tut so gut, den Fans nach so vielen Jahren etwas zurückzugeben! Ich bin stolz und glücklich für alle. Wir haben lange darauf gewartet und ich bin sehr froh, dass wir das vor unseren eigenen Fans erreicht haben. Heute sind die Fans stolz auf uns.“
Jetzt wartet großer Coup
Immerhin ist es das erste Mal seit zwanzig Jahren und überhaupt erst das zweite Mal in ihrer Klub-Geschichte, dass die „Gunners“ ins Finale der Königsklasse einziehen konnten. In ihrem letzten Finale 2006 unterlag man dem FC Barcelona mit 1:2. Reicht es am 30. Mai in Budapest nun endlich zum ganz großen Coup?
Die Engländer sind als einzige Mannschaft in der laufenden Saison der Königsklasse bei nun elf Siegen in 14 Spielen ungeschlagen. Der Finalgegner wird am Mittwoch im zweiten Halbfinale zwischen Bayern München und Titelverteidiger Paris Saint-Germain (Hinspiel: 4:5) ermittelt.
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