Familie beerdigte falschen Toten in der Ukraine

Nataliya Daletska (73) hatte die ganze Zeit über geglaubt, dass ihr Sohn tot ist. Schließlich hatten ihr die Behörden mitgeteilt, dass bei einem Leichnam die DNA von Nazar identifiziert worden sei. Daletska hatte zuletzt im Mai 2022 mit ihrem Sohn telefoniert. Damals steckte er im Schützengraben fest. Später wurde ihr noch mitgeteilt, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft sei. Ein Jahr später habe sie vom Tod ihres Sohnes erfahren, sagte die Ukrainerin. Ein Leichensack sei in ihr Dorf gekommen. „Sie sagten mir, der Körper sei zerstört und verbrannt, ich solle ihn nicht öffnen“, zitiert sie die „Bild“.