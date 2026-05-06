Olympia-Hoffnung lebt für neue Sportart weiter

Als einer der besten Österreicher der Trailrunning-Szene hätte er dann – wie sein Bruder oder auch eine der stärksten Damen Isabell Speer – berechtigte Hoffnungen auf Olympia. Ob es tatsächlich soweit kommt, steht aber noch in den Sternen. Fest steht: Sollte es 2030 in Chamonix (Fra) zur Trailrunning-Premiere unter den fünf Ringen kommen, müssten davor die Regularien angepasst werden, weil die Sportart nicht auf Schnee oder Eis stattfindet. Das Gelände in den französischen Alpen wäre jedoch perfekt geeignet für ein stimmungsvolles Debüt . . .