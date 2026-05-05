Zwischen Glanz und Existenzdruck im Rampenlicht

Während Wien kommende Woche den Eurovision Song Contest ausrichtet und damit auch Image und Wertschöpfung im Fokus stehen, rückt eine zentrale Frage in den Vordergrund: Wie gut ist Österreich als Musikstandort aufgestellt, und wie geht es der heimischen Szene? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder im „Club 3“ mit Marco Pogo, Hannes Tschürtz und Paenda.