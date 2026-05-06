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Norwegens Staatsfonds

2 Billionen Euro am Konto und kein Ende in Sicht

Wirtschaft
06.05.2026 18:04
Der norwegische Staatsfonds wächst aufgrund guter Investitionen jährlich gewaltig an.
Der norwegische Staatsfonds wächst aufgrund guter Investitionen jährlich gewaltig an.(Bild: m.mphoto - stock.adobe.com)
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Von Harald Dworak

Der norwegische Staatsfonds ist der größte der Welt, hängt damit sogar die Vereinigten Arabischen Emirate ab. Krone+ klärt auf, wie die Skandinavier ein Vermögen von zwei Billionen Euro anhäufen konnten und warum Österreich keinen eigenen Fonds hat.

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14 Zahlen reihen sich aneinander. Die wichtigsten stehen vorne weg: 20! Genau so viele Billionen norwegische Kronen ist der größte Staatsfonds der Welt derzeit wert. Aufgrund von Währungsumrechnungen zum Euro schwankt der Wert natürlich ein wenig. 0,092 Euro bekommt man derzeit (Stand: 6. Mai) für eine Krone. Sprich: Der norwegische Staatsfonds ist knapp unter 2 Billionen (2000 Milliarden) Euro wert. Würde man diese Summe auf die rund 5,6 Millionen Norweger aufteilen, bekäme jeder Staatsangehörige rund 357.000 Euro. 

Doch was ist ein Staatsfonds überhaupt, wer besitzt einen und warum hat Österreich keinen angelegt? Diesen Fragen geht Krone+ hier auf den Grund:

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