2 Billionen Euro am Konto und kein Ende in Sicht

14 Zahlen reihen sich aneinander. Die wichtigsten stehen vorne weg: 20! Genau so viele Billionen norwegische Kronen ist der größte Staatsfonds der Welt derzeit wert. Aufgrund von Währungsumrechnungen zum Euro schwankt der Wert natürlich ein wenig. 0,092 Euro bekommt man derzeit (Stand: 6. Mai) für eine Krone. Sprich: Der norwegische Staatsfonds ist knapp unter 2 Billionen (2000 Milliarden) Euro wert. Würde man diese Summe auf die rund 5,6 Millionen Norweger aufteilen, bekäme jeder Staatsangehörige rund 357.000 Euro.