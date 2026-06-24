Mit der „Krone“ Tickets für die Starnacht gewinnen

Die Starnacht am Wörthersee zählt seit Jahren zu den musikalischen Höhepunkten des Sommers – und jetzt haben unsere Leser die Chance, dieses Spektakel live mitzuerleben.
Wenn in der Ostbucht die ersten Takte erklingen, die Scheinwerfer den Himmel erleuchten und nationale wie internationale Musikstars die Bühne erobern, ist beste Unterhaltung garantiert. Während Italo-Barde Al Bano, „Argentino-Gauco“ Semino Rossi, US-Star Ray Dalton, die irische Pop-Ikone Angelo Kelly, der Deutsche Schlager-Pop-Star Vanesa Mai oder die Schweizer Eidgenossin Beatrice Egli für internationale Würze sorgen, begeistern zahlreiche Austro-Stars mit heimische Hit-Klängen.
Unter anderen die steirische „Kleopatra“ Natalie Holzner, Dialektsängerin Ina Regen, das Erfolgsduo Pizzera & Jaus, Hit-Garantin Christina Stürmer und Madame Tussauds-Neuzugang Melissa Naschenweng. Auf die Besucher der Generalprobe am Freitag (10.7.) und der Liveshow am Samstag wartet jedenfalls ein unvergessliches Event-Spektakel!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun Tickets in unterschiedlichen Kategorien für die Starnacht am Wörthersee am Freitag, dem 10. Juli, sowie für Samstag, den 11. Juli. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.