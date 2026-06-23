Beim Pharmakonzern Takeda wackeln 200 Jobs in Wien

Takeda hat in Österreich mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Wien sollen die Forschungsarbeiten „grundsätzlich fortgesetzt“ werden. Der Pharmakonzern forscht zum Beispiel zur Entwicklung von Biologika und plasmabasierten Therapien für seltene und komplexe Erkrankungen. Ursprünglich war ein Life-Science-Labor in der Seestadt Aspern im 22. Wiener Bezirk geplant, das erst im Mai fertiggestellt wurde. Nun ist fragwürdig, ob es noch in Betrieb genommen wird. Man wolle die Räumlichkeiten und Laborinfrastruktur untervermieten beziehungsweise bestenfalls übergeben, teilte der Konzern mit.