Fünf Prozent des Diesels der EU kommen aus Nahost

Kerosinverbrauch gesunken

Bei Kerosin werden rund 95 Prozent des Verbrauchs direkt im Inland erzeugt. Im Mai lag der Verbrauch zudem unter dem mehrjährigen Schnitt. Zu Öl heißt es: „Trotz des deutlichen Nachfragerückgangs bei Rohöl und Raffinerieprodukten schwinden die globalen Reserven weiterhin in Rekordgeschwindigkeit, nicht jedoch in Österreich.“ Die EU habe für Juni und Juli keinen Mangel an Rohöl oder Erdölprodukten erkannt. Allerdings stammen 15 bis 20 Prozent des EU-Verbrauchs aus dem Persischen Golf, Ersatzlieferungen aus den USA und Nigeria kompensierten bisher nur ungefähr die Hälfte der ausgefallenen Mengen.